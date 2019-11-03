看來勇士的苦難日子還沒辦法結束！在柯瑞確定開刀休息3個月後，如今竟然換成卓雷蒙格林左手食指韌帶扭傷，目前雖還沒確定是否需要核磁共振(MRI)檢查，卻讓格林在3日遭遇黃蜂之戰出場存疑，假如再少格林，勇士真的慘了。

「我傷到我的手指韌帶部位，既然發生了，也只能這樣，」原本就有腰傷的卓雷蒙格林2日賽後表示，「我不知道明天能否上場，基本上我整場比賽都不能握球，大概從第2節開始就不行了，希望這種情況可以減輕一點，但誰知道呢？」

勇士今年運勢很差，先是勇士總教練科爾宣布克雷湯普生可能整季提前報銷，接著盧尼大腿撞傷、柯瑞左手骨折，如今變成格林腰傷還沒完全康復，卻又扭傷左手食指，看來接下來大部分球季，都只能主打年輕球員，戰績恐怕難以提升。

格林也只能自嘲，「在過去5年的大部分時間裡面，我們幾乎打敗所有球隊，現在該輪到我們挨揍了！今晚主場球迷少了很多，這是可以預測的，這跟你一路贏球時的氣氛完全不同，你會希望大家共度難關，但這並非這個世界的現實。」

其實不僅球迷變少，就連媒體人數也減少許多，科爾不禁賽後表示，「我現在只是想為你們還在這裡的記者感到高興，我也非常感謝你們的奉獻精神，我可是看得非常清楚，跟過去5年相比，如今誰還在？誰不在？所以謝謝你們。」

(中時電子報)