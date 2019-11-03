前總統陳水扁近來動作頻頻，且不斷攻擊現任總統蔡英文，讓綠營人士不解。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜在節目上就表示，陳水扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜，原因就是遲遲不下特赦令。

高嘉瑜在《少康戰情室》先是表示「我覺得阿扁總統現在頭腦還是很好，記憶力還是很好，任何事都記得一清二楚，非常不容易」，主持人趙少康聽到後反問：「妳的意思是要把他關回去嗎」，沒想到高嘉瑜竟回「我覺得未來的總統候選人可以考慮」，讓全場笑翻了。

高嘉瑜繼續說，陳水扁現在可能討厭蔡英文更勝於討厭韓國瑜，就是因為蔡英文遲遲沒有特赦自己。高嘉瑜說，未來韓國瑜當選也不可能特赦陳水扁，現在陳水扁已經被仇恨蒙蔽雙眼。

高嘉瑜說重話，她還呼籲陳水扁「放下屠刀」，不要不斷汙衊民進黨達成自己目的，要陳水扁去找韓國瑜喊話，看還有沒有機會能特赦自己。

(中時電子報)