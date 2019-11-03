美國一群青少年因為想聽聽車子被砸碎的聲音，居然跑到公路上方的橋亂砸石頭，導致一名開車經過的男子當場頭骨碎裂慘死，事後法審理時這群少年中最年長的加害者只被判處3年3個月有期徒刑，讓被害家屬相當不滿。

外媒報導，2017年男子Kyle White搭著朋友開的車，被一群少年從公路上的橋砸下的石塊殺死，留下4名子女與妻子。原來這幾名少年當時砸石頭只是因為他們想要聽聽「車子被砸碎的聲音」，而且他們殺完人後還無所事事的去吃漢堡，相當的冷血。這群人中為首最年長的是Kyle Anger當時他只有17歲，雖然被以二級謀殺罪起訴，但後來只被以過失殺人罪判刑3年3個月。

外媒報導，若Kyle White服刑表現良好，他可能只需要被關個1年2個月就能重獲自由。在聽會上，死者家屬對此相當不滿她痛批法官的判決；對此，法官Joseph Farah表示，兇手是因為有認罪協商，所以法院才會做出這樣的判決。

(中時電子報)