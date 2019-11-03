蔡英文總統目前多份民調仍贏國民黨總統參選人韓國瑜逾10趴，民進黨台北市議員高嘉瑜憂心說，以現在支持者投票率來看，蔡可能會輸。韓國瑜競選北辦主任鄭世維則爆料說，國民黨內部民調韓蔡差距3%到6%。

高嘉瑜在政論節目《楷道論政》提醒說，民進黨支持者不能掉以輕心，這場選舉的結果最後可能會非常接近。現在看起來，小英的民調穩定的領先10趴以上，但選舉結果會是如何，沒人可以預測，尤其大家認為韓粉非常鐵，即使天崩地裂都會去投票，這些人看起來9成以上都會去投票，韓國瑜的民調雖只有30幾趴，但若乘上90幾趴鐵粉的投票率，會讓韓的民調跟蔡菲常接近，甚至還贏蔡1%或2%。

高嘉瑜分析說，以蔡英文現在來看，支持者投票率只有7成，最後民調和韓國瑜會非常接近。而且另一份民調也顯示，現在60幾歲的長輩投票率高達8成多，但30到39歲或更低年齡層的投票率卻只有47%，一來一往又差了3成5以上的投票率，對民進黨而言，最憂心的是，年輕人認為蔡穩當選，就沒有去投票，反而挺韓的長輩會去投票，最後的結果可能會讓大家跌破眼鏡。

韓國瑜競選北辦主任鄭世維指出，藍營內部的民調評估報告，他雖沒親眼看到，但開會時秘書長跟他說，內部作出的民調是3%到6%；而未來交易所韓蔡也只差2元。最近綠營人士說韓的支持者都很鐵，不管颳風下雨都會去投票，這不就是民心思變的表彰。過去是國民黨擔心，民進黨大太陽、下雨都會去投票，現在竟換成民進黨在擔心，而且民進黨的危機策略會不會早了一點，現在距大選還有70天就在操作，照理講，危機意識的塑造應在選前1個月。

不過也有一位韓營人士表示，他確實有聽過國民黨內部有份民調，韓、蔡只差距8個百分點。

(中時電子報)