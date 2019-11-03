國民黨總統參選人韓國瑜10月27日到台北進行青年政策論壇，與100位青年座談。會中提問熱絡，雖問題麻辣，但韓國瑜表示：「可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他」，開放心態贏得認同；蔡英文陣營見狀亦在11月1日安排200名年輕人與蔡英文互動，但全場反應都很冷，令人懷疑民調中年輕人對蔡高支持度的真假。

據《中評社》報導，這場民進黨籌辦的青年競選總部成立活動，整場氣氛只能用「冷」字形容。黨工表示，現場出席的人都是報名來的，但出席的年輕人連「民主進步青」旗幟都不願揮舞。除了蔡英文出場講話有點互動外，拿起手機拍照，其他介紹立委參選人或是他們在唸給台灣一封信時，底下的年輕人幾乎都沒有反應，有些還低頭看手機，幾乎沒有看台上的人。

該文指出，諸多份民調都顯示，年輕選民支持度，蔡英文佔到7成，韓國瑜只有2至3成，但年輕人常常無法把支持轉為行動力去投票，蔡英文才會一再強調希望年輕人一定要出來投票。蔡英文顯然也知道自己的弱勢，如果年輕選民不出來投票，自己的優勢將會盡失。

而今，看到韓國瑜、蔡英文與年輕人互動反應，兩者冷熱差異。恐怕蔡英文或是民進黨真的要擔心，如果選前沒有發生激起年輕人投票意願的事，年輕選票恐怕很難催得出來。

(中時電子報)