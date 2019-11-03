【圖集】電影《陽光普照》柯淑勤專訪 03:022019/11/03 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) 電影《陽光普照》柯淑勤專訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #陽光 #柯淑勤 #圖集 #電影 #專訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 魏德聖籌資20億造夢 打造豐盛之城 拍台灣三部曲 04:102019/10/30 娛樂新聞 柯淑勤不對兒女訴苦 04:102019/10/30 娛樂新聞 專訪／感性拍片哭不停 恬妞直呼：零退休！ 21:072019/10/30 娛樂 首屆婦聯會金像獎微電影想我眷村的親人頒獎 04:092019/10/31 焦點新聞 李安動作片當鬼片拍 04:102019/10/31 娛樂新聞 台北影視音人才媒合會 新秀遇見伯樂 04:102019/10/31 娛樂新聞 台泰微電影節首獎出爐 泰國《我的家鄉》拿下首獎 21:362019/10/31 娛樂 巫建和自爆演藝圈沒朋友 劉冠廷抱怨：「這樣對嗎？」 18:322019/11/01 娛樂 推廣玉泉清酒 台灣菸酒辦陽光料理大賽 18:472019/11/01 財經 【圖集】電影《陪你很久很久》蔡瑞雪專訪 23:432019/11/02 娛樂 娛樂熱門新聞 扯！爆韓「打破酒瓶刺人」 陳東豪消息來源竟是他 - 娛樂 挺韓正妹Live節目一個舉動激怒他？真相曝光 - 娛樂 賈乃亮綠慘了！李小璐偷情PG One殘忍內幕瘋傳 - 娛樂 黃心穎爆懷胎將在美結婚 鄭秀文嘶吼影片流出 - 娛樂 娶大S當台灣女婿9年 汪小菲突認「從沒打開心接受」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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