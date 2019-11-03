一名女網友分享自己在外面吃飯，脫光光上廁所突然被破門的尷尬經驗。

網友在《Dcard》表示，自己難得穿了背後拉鍊的連身褲，她補充說是「上廁所得整件脫掉那種」。她提到與朋友在餐廳在上廁所時，當時自己位於坐式馬桶正要起身時，直接被店員破門...兩人還四目相交了一秒，店員立刻迅速關門道歉，而原PO當場也是當場低頭抱胸遮掩住身體，場面相當尷尬。不過事情並沒有這樣結束，就在原PO穿好衣服，開門要出去的時候，轉了門把發現門竟然打不開，她才看到門上正標示著「勿轉 會反鎖」，原PO摸了口袋才驚覺手機也不在身邊，她開始哀嚎、狂敲門，所幸剛剛的男店員還在外面。

開門後，店員又向他強調「我什麼都沒看到」，原PO也不知為何的回應了「謝謝」尷尬的結束這回合。她表示，後來店員默默送上一盤蛋糕，還表示

「痾 這個我們做錯了」

許多網友都相當期待，原PO與男店員會不會有什麼神開展，不過她表示「沒有後來」，網友對她的尷尬都表示感同身受，紛紛留言「好尷尬！！！我會想把自己關在裡面不出來惹！！！」、「真的尬」、「店員：我什麼都沒看到（言下之意94全部都看到了」

(中時電子報)