國民黨總統參選人韓國瑜1日桃園傾聽之旅最終站，在桃園經國重劃區，舉辦「桃園起飛造勢晚會」，主辦單位稱現場湧2.5萬人。空拍影片曝光，往下看，現場支持者的手機燈海宛如「星海」一般，搭配壯美的音樂，壯觀的場面讓網友不禁說：不比不知道，一比嚇一跳，難怪蔡的場子沒有空拍，不讓直播。

資深媒體人黃暐瀚曾表示，有很多去過韓國瑜場合的空拍機的專家們，應該要開始去拍蔡總統造勢了，拍出能就能比較，如果可以拍的話趕快去拍一下，我們就能討論了。

看完韓國瑜桃園場的「星海」空拍影片，網友也紛紛說：「真的很想知道民調過半的蔡英文，到底空拍是怎樣的場面。」、「我是其中一位小星星。」、「拍得很棒喔！萬人空巷、爆滿，真實人氣紀錄韓市長桃園活動！大家不用看冷冰冰的數字了。」、「場地不夠好，但仍是滿滿感動。」、「謝謝你的空拍，每次看到這畫面都覺得很感動！」、「謝謝！每次看我有在裡面的空拍，感覺都很特別！」、「真美真團結！」、「桃園人希望韓快辦一場大造勢。」

(中時電子報)