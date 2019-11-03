在美瀕海戰艦的海上長頸鹿雷達系統具備高超音速偵測模式

美國海軍近日首次展示了最新型的航空母艦空中管制雷達AN / SPN-50，這款由瑞典薩博(SAAB)公司研發的「海上長頸鹿雷達」(Sea Giraffe Agile Multi-Beam)升級而成的艦載有源相控陣列雷達，在完成之後將全面換裝成為美國航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的空中管制雷達，讓航母加強抵禦高超音速武器威脅的能力。

據《防衛部落格》報導，10月23日在馬里蘭州聖伊尼古斯的韋伯斯特廣場首次展示的其新型艦載空中管制雷達AN / SPN-50，目前已完成工程與製造開發(EMD)階段，預計2020年底進行生產，2021財年就開始更換現有尼米茲級航空母艦的空中管制雷達。

為工作人員正在維護美軍艾森豪號航空母艦上的AN/SPN-43外部天線，艾森豪號航母將做為新式的AN/SPN-50雷達系統 首艘測試艦。（圖／美國海軍）

由薩博開發的海上長頸鹿雷達系統已完成升級版AN/SPA-50雷達的測試，將陸續把尼米茲級航母與兩棲攻擊艦上的空中管制雷達全部換新。（圖／美國海軍）

海軍空中交通管理系統計劃辦公室經理華特金斯(Kevin Watkins)說，目前的航母上的雷達從1960年代中期開始投入使用，雖然其功能與操作仍然穩定，但已經是個老化的系統，它使用的類比技術也有功能上的局限性，因此需要進行技術更新。

報導指出，AN / SPN-50可在更大範圍內提供飛機位置、雷達信號和數據。空中管制人員能運用數據進行飛機起降管制、空域飛行器識別與防制、安全警訊、天氣處理以及降落導引等功能。新的數位式雷達系統及現代化訊號處理技術可以在雜訊干擾情況下提高目標偵測和跟踪能力，同時解決現有AN / SPN-43C雷達的頻譜限制問題，而空中管制能力更是戰機出動率的關鍵。

報導表示，AN / SPN-50是由「海上長頸鹿雷達」系統升級而來，該系統從2005年起就在美軍獨立級瀕海戰艦上使用。目前美國海軍計劃於2022年下半年讓AN / SPN-50具備初始運作能力。預備在艾森豪號(USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69)航空母艦進行各項操作測試，另一艘測試艦則是目前仍在建造中的兩棲攻擊艦布根維爾號(Bougainville, LHA-8)。到2028財年 前，海軍將採購25套AN / SPN-50艦載空中交通雷達。

據已公開的資料顯示，薩博公司對「海上長頸鹿」雷達進行升級中特別引入高超音速探測與追踪模式，其多任務功能可以同時進行干擾機跟蹤、自動對海監視以及目標分類識別等，且其天線能提供目標的三維數據，將能大幅提升美國海軍武器系統對防空、水面作戰和遠程地空飛彈等的目標識別能力。

(中時電子報)