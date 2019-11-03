馬利東北部軍方據點遇襲54死 伊斯蘭國宣稱犯案 07:302019/11/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬利東北部一個軍方前哨基地1日遇襲，造成至少53名官兵喪生，激進組織伊斯蘭國（IS）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）今天報導稱，伊斯蘭國犯下這起攻擊案，但未交代犯案證據。 馬利（Mali）政府表示，馬利東北部一個軍方前哨基地遇襲，造成53名官兵和一名平民喪命。這是西非國家馬利軍方近期遭逢的最致命攻擊之一。 (中央社) #馬利 #軍方 #伊斯蘭 #伊斯蘭國 #東北部 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 這款Costco神祕特製蛋糕 只有25年員工才有 - 國際 荷蘭軍方出包 新買的F35A隱形戰機恐受損 - 國際 貿易戰還沒完 他曝3階段解決陸致命原罪 - 國際 貿易戰重大進展 川普妄想在這簽協議 - 國際 馬利東北部軍方據點遇襲54死 伊斯蘭國宣稱犯案 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。