馬利東北部一個軍方前哨基地1日遇襲，造成至少53名官兵喪生，激進組織伊斯蘭國（IS）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）今天報導稱，伊斯蘭國犯下這起攻擊案，但未交代犯案證據。

馬利（Mali）政府表示，馬利東北部一個軍方前哨基地遇襲，造成53名官兵和一名平民喪命。這是西非國家馬利軍方近期遭逢的最致命攻擊之一。

(中央社)