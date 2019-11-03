儘管近期民調有回升跡象，但國民黨總統參選人韓國瑜始終落後對手現任總統蔡英文，加上近日疑似國民黨6人不分區名單外洩，導致基層群起抗議，讓國民黨選情雪上加霜，對此名嘴陳揮文就表示，韓國瑜不要再繼續罵民進黨了，應該先論述，自己跟馬英九到底有何不同，要如何讓2014、16年兵敗如山倒的國民黨不一樣。

陳揮文在《少康戰情室》表示，為什麼郭台銘、柯文哲謠傳合體時，會有20%左右的支持度？就是因為國民兩黨都太爛，選民想選第三勢力，所以他必須奉勸韓國瑜，不要再罵民進黨了，因為國民黨也好不到哪去，國民黨如果很好怎麼會是民進黨執政？陳揮文批：「你(韓國瑜)說台灣鬼混20年，國民黨沒責任嗎？」

此時主持人趙少康問「那韓國瑜要罵誰？」，陳揮文激動回說：「他當然要檢討、告訴大家自己跟馬英九有什麼不一樣，國民黨當年雙手奉送江山給民進黨」，陳揮文要韓國瑜論述自己對策，說出如何讓2014、16年兵敗如山倒的國民黨不一樣，而不是整天罵民進黨，「罵民進黨我也會罵啊，難道罵一罵就能贏了？」

陳揮文說，到時藍綠兩黨不分區名單出來，一定是比爛的，陳表示，立法院是藏汙納垢的地方，黑金、派系、魚肉鄉民的，這些人在地方上做什麼，難道蔡英文跟韓國瑜都不知道？但蔡英文還是照常拉手喊凍蒜、韓國瑜照常與其合照，這些人進立院之後就會改變嗎？陳揮文說他不認為。

有鑑於此，陳揮文表示，他已經放棄蔡總統了，所以他希望「韓國瑜總統」可以說出自己心目中的立法院長是誰？而推薦的三分之一不分區名單也應該公布，讓他看看到底是誰。

(中時電子報)