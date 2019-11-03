親土耳其部隊上個月奪占的敘利亞邊境城鎮特爾阿布雅德（Tel Abyad）市場今天發生汽車炸彈攻擊，造成13死30傷。安卡拉當局指責庫德族民兵「人民保衛軍」（YPG）犯案。

設在英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，特爾阿布雅德的死傷者包括親土耳其戰士及平民。土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導稱，一部滿載炸彈車輛引爆後，炸死13人。

土耳其軍隊於10月9日對盤據敘利亞東北部的庫德族人民保衛軍發動越界攻擊，特爾阿布雅德是戰鬥最激烈的兩個邊境大城之一。土耳其軍隊的入侵行動招致國際譴責，YPG多年來一直與美軍聯手對抗激進組織伊斯蘭國（IS）。

在發生汽車炸彈攻擊前，敘利亞東北部經歷相對平靜兩週時間，且土耳其與俄羅斯部隊於一天前根據雙方所達成協議，開始聯手在當地執行地面巡邏任務。俄土兩國達成的協議，目的是要把YPG驅離土耳其邊界。

儘管莫斯科當局先前表示，YPG已根據協議從邊界後撤至少30公里，但安卡拉當局抱持懷疑立場，且倘若被它視為恐怖組織的庫德族民兵成員未撤離，它不排除發動新攻擊。

土耳其國防部發推文表示：「我們譴責血腥的庫德工人黨/人民保衛軍（PKK/YPG）恐怖分子，對特爾阿布雅德的無辜平民發動不人道攻擊，他們因為和平之泉行動（Operation Peace Spring）而得以重返鄉土及家園。」

土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）也指責YPG犯案。

記者尚未連絡到以YPG為首的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）針對此置評。

在土耳其境內的庫德工人黨，被安卡拉當局及其西方盟邦認定為恐怖組織。

(中央社)