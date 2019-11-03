欲參選2020總統大選的前副總統呂秀蓮，因連署人數未達標準，宣布退選。網路節目在YouTube發起投票，「喜樂島聯盟推薦的總統候選人呂秀蓮宣布退選，您會將選票轉給哪位總統候選人？」截稿為止，高達76%的網友竟表示會投給韓國瑜，僅有5%會投給蔡英文。

根據《政經關不了》主持人彭文正在YouTube舉辦網路投票，至截稿為止，已有1.9萬人投票，呂秀蓮退選後，76%網友會轉投給韓國瑜，蔡英文僅獲5%支持，宋楚瑜2%、柯文哲3%，不投票者有14%。

網友紛紛為呂秀蓮抱不平，並炮轟民進黨，指出支持呂副，但她不出來，就改投韓國瑜，「看到呂副總統連署之路遭到不平對待，實在為她傷心。」、「真的有民進黨魂的人一定改投韓國瑜!!」、「不分黨派一起挺韓，下架民退雙標黨」、「台灣的民主真的退步了，我決定用我這票教訓民進黨！！！」、﻿「可惜，不能出來分民進黨的票。」、「為什麼論文作假可以用個資法保護，連署呂副卻必須暴露個資。」、「呂副可惜了！一位有國際關的誠實者。﻿」、「呂副是我唯一敬佩的民進黨黨員，加油！﻿」

網友也呂秀蓮找出路，「我說真的...呂副若能與韓配，那當真天下無敵了.....﻿」、「怎麼這樣？應該蔡英文退選，呂副總統參選才對呀！﻿」、「還是請呂副站在台上針砭時事說真話。」

不過PTT網民卻認為，「不過韓這麼多，是反串嗎？﻿」、「不是反串，現在這節目的主要收視群就是韓粉。﻿」、「真深綠呢？﻿」、「韓穩了，獲得大量呂票挹注。」、「還有為什麼又有柯文哲了...﻿」

(中時電子報)