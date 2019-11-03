維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「德拉瓦」號（USS Delaware,SSN-791）

到2020年代中時，4艘由俄亥俄級核（Ohio-class）潛艦改裝成的核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN）預定退役。而這每艘潛艦都有154支飛彈發射管，4艘就有616支。這在整個艦隊約6,000支Mark 41發射器中，便佔了約10％。

據《防務新聞》（Defense News）與《國家利益》（The National Interest）網報導，少了這10％戰力，可能危及它對付中俄部隊的能力。然而，專家說，它們未必是最好的攻陸平台。潛艦身價昂貴，敵方愈來愈容易偵測到它們，水面無人艦反倒是更好的平台。

美國海軍正準備簽下有史以來最大，可能高達200億美元（6,100億台幣）的合約，打造11艘第5批次維吉尼亞級（Virginia-class）新一代攻擊潛艦，使它成為打擊主力。未來每艘潛艦將增加飛彈發射管，將「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的載彈量從12枚增為40枚。

不過，這11艘潛艦只是用來頂一陣子，讓海軍能有時間規劃可能於2030年代，或是2040年代服役的新型核動力巡弋飛彈潛艦。而華府智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic Budgetary Assessments，CSBA）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）認為，裝備新潛艦執行攻陸任務根本是浪費。他指出，相關國家正投資打造反潛作戰系統，像北京就砸了大把鈔票在上面，他們安裝了類似美國的聲音偵測系統（sound surveillance system，SOSUS）。

(中時電子報)