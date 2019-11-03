國慶連假過後，2019年的國定假日已經全部休完，最後2個月僅剩18天的週六日例假日，可說相當痛苦，不過由於今年過年來得早，因此撐過2019後，在隔年1月23日就可迎來春節連假。而2020包括五一勞動節在內，一共有7個連假，想要出遊民眾也可以開始安排了。

根據人事行政總處所公布的日曆表，2020的7個連假分別為1月23到29日的春節7天連假；2月28到3月1日的228三天連假；4月2日到5日的兒童節4天連假；勞工獨有的五一勞動節3天連假；6月25至28日的端午連假；10月1日到4日的中秋連假，以及同月9日到11日的雙十國慶3天連假。

由於春節提早到除夕前一天(1/23)放假，因此將由隔月的2月15日補班，同時25、26日為周六日，因此28、29補放2天；兒童節與清明節的4月4日、5日也正好為周六日，依「紀念日及節日實施辦法」及內政部函釋，因此2、3日補放2天；端午節則是為了調整為4天連續假期，因此將在6月20日補班；同樣10月的中秋節也為了調整為4天連續假期，因此上月的9月26日進行補班。

(中時電子報)