中央氣象局指出，今(2日)各地大多為多雲到晴的天氣，不過今晚開始基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭降雨機率會稍微增加，明(3日)水氣增多，迎風面的北臺灣雲量增多、偶爾會有些飄雨。另外，關島東方海面的熱帶擾動今天凌晨2時生成今年第23號颱風哈隆，預估路徑先往西北再轉北，目前距離台灣3千多公里，對臺灣沒有影響。

今天東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，各地大多為多雲到晴的天氣，白天北部及宜花高溫與昨天相比略回升，中南部日夜溫差大。今晚基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭降雨機率會稍微增加，外出建議攜帶雨具備用；明天迎風面的北臺灣雲量增多、偶爾會有些飄雨，越往基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭下雨的頻率會比較多，遠離這些區域的其他北東地區則為陰天或者多雲飄雨，臺東地區雨較零星，中南部地區維持多雲到晴的天氣，僅午後在南部山區有零星降雨。

今天低溫各地約20至23度，北臺灣約25、26度，花東27、28度，中南部仍有30、31度，中南部日夜溫差大。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)