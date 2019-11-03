外送員表示，客人拿餐第一件事就點番茄醬，接著就客訴，結果被停權12小時。(圖／翻攝自靠北ubereats)

外送員生存不易。一名UberEats外送員在臉書上表示，自己因送餐給客人時，少了2包番茄醬，就這樣帳號被停權12小時，讓他12小時無法工作，直呼太扯。

這名外送員在臉書《靠北UberEats》PO文，表示客人對麥當勞備註要6包番茄醬，但自己送餐備註完全空白，不知情的送餐後，客人優先點番茄醬，發現少了2包之後立刻客訴，而且自己還被責怪沒有幫忙，之後就遭官方以「未交付正確餐點」停權12小時，讓他無語問蒼天。

不少網友看了傻眼：「番茄醬也算餐點？」、「看來外送員以後要隨身自備番茄醬了」、「這應該是麥當勞的責任吧」、「記住地址，改天拿番茄醬噴他臉」、「這要去跟客服申訴啦」、「有封條的是要點什麼啦」、「這種客人應該列黑名單」、「我也遇到過，被停權連帶獎勵都會被停一周」、「鬼島最美的風景就是人」。

(中時電子報)