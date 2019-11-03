神鋒傑米.瓦迪上場連進兩球。(達志影像)

【英超足球】萊切斯特城＠水晶宮11/03(日)22:00單場+場中投注ElevenSports

目前在英超進球排名首位的老牌神鋒傑米.瓦迪，以及表現漸催穩健的守將卡格拉.索因奇，在週中的聯賽盃中暫時沒有上場。而本場比聯賽應該會聯同上仗僅替補上場的詹姆斯.麥迪遜、哈維.巴恩斯及昂因耶.恩帝地，全數回到先發陣容內。在上場聯賽盃比賽先開紀錄的克萊奇.伊希納喬、中場咸漢薩.喬杜里及老牌中堅韋斯摩根，也都會退回替補席上。

萊切斯特城來勢洶湧，上場聯賽作客9:0大勝南安普敦，聯賽排名以升至第四，剛戰聯賽盃亦輕鬆晉8強；球隊鋒力銳利，但聯賽作客過往勝率不高，本場事進球字不會太少。

水晶宮主力射手威爾佛萊德.薩哈本賽季雖仍未有進球紀錄，但狀態穩步上揚，上仗並為球隊爭取到點球；本場比賽仍會跟已有4個聯賽進球的喬丹.亞耶於前鋒線上合作。點球專家盧卡.米利沃耶維奇上一場聯賽表現同樣突出，不論觸球、傳球及奪球，在水晶宮陣中的數據都為最強。老牌領隊羅伊·霍奇森對球隊能從後追平的表現十份滿意。

水晶宮本賽季表現令人驚喜，鬥志旺盛，都能在球隊落後之下能夠追平或反勝，包括對上一戰在劣勢之下，作客2:2追平兵工廠，目前在聯賽排名上半段；而本季聯賽在主場賽事當中僅曾敗於曼城之下，其餘4場比賽2勝2平，應鹿抵擋萊切斯特城的攻擊。

雙方近4次聯賽對賽，水晶宮全數獲勝。雙方近6次聯賽比賽，有5次的「總進球」3球或以上。

孫興慜、哈利.肯恩作客利物浦表現優異但仍敗陣收場。(達志影像)

【英超足球】托特納姆熱刺＠艾佛頓11/04(一)00:30單場ElevenSports

熱刺神鋒哈利.肯恩上場比賽作客利物浦，雖然在開賽僅48秒已經先打開紀錄，可惜球隊擋不住利物浦的反擊，最終反勝為敗。最近都能站在先發位國的阿根廷門將保羅.賈薩尼加上場比賽作出12次撲球，表現十分亮眼。球隊難得在上週週中並沒有任何賽事，預料一眾有足夠休息時間的主力孫興慜、德利.阿里、恩東貝里及詹恩.維爾通亨，本場比賽都能先發上陣。左後衛丹尼.羅斯則因本賽季已被記滿5次黃牌，本場需要停賽；但阿根廷中場喬瓦尼.羅塞爾則可傷愈復出。

熱刺本賽季表現暫時令人失望，上場比賽在領先之後雖然全力防守但仍然抵抗不了利物浦反擊，以1:2敗陣；近3場聯賽只得1平2敗，已下降到積分榜下半段。本場比賽難得有足夠的休息期所以必定主動進攻，。

艾佛頓週中的聯賽盃亦順利過關，可為備受辭退壓力領隊馬可·席爾瓦稍為舒壓；好消有防守中場法比安.德爾菲及前鋒CenkTosun可以復出。失望的則是意大利前鋒莫伊茲.金在聯賽盃先發表現失望，在下半場開始已被換下；而中後衛YerryMina更在上半場後段因傷退下火線。上場比賽踢滿90分鐘，並有進球的巴西前鋒Richarlison，本場仍可先發上陣。

艾佛頓雖然能在主場撃敗沃特福特，聯賽盃打進8強；但聯賽成績卻令球迷失望，上場聯賽作客2:3敗於Brighton&HoveAlbion腳下，顯示球隊中後場表現不穩，雖在主場迎戰，但對手熱刺深具實力，主隊防線會受巨大考驗。

雙方近5次聯賽對賽，熱刺4勝1平，「總進球」都在3球或以上。

貝尼托.拉曼週中在盃賽打進兩球。(達志影像)

【德甲足球】沙爾克04＠奧格斯堡11/04(一)01:00單場FOX體育

沙爾克04中場班傑明.史塔姆包利因小腿骨折而要休息養傷一段長時間，本季報銷；幸好美國國家隊代表威斯頓.麥肯尼已經可以復出。貝尼托.拉曼週中在盃賽打進兩球，本場比賽應可躋進先發陣容。

沙爾克04剛在德國盃作客以3:2力挫畢勒費爾德，但對上3場聯賽賽事卻未嘗一勝。

奧格斯堡暫時並沒有新增傷兵，前鋒麥可.葛瑞格里奇已復元得差不多。但後衛菲利克斯.戈策仍要兩星期時間才可以復出。

奧格斯堡上輪與沃夫斯堡0:0打平，最近5戰聯賽3平2敗，掉球不少，仍在聯賽積分榜下半段位置。奧格斯堡在剛剛週中並不需要出戰德國盃賽事，體能上或許比較有利。

奧格斯堡最近5場聯賽賽事主場跟沙爾克04對賽，1勝3平1敗。雙方近2次聯賽交手，「總進球」都為2球或以下。

(中時電子報)