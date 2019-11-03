王瞳與馬俊麟因拍戲爆出假戲真做，雖然雙方召開記者會道歉，但馬俊麟過程中不斷袒護王瞳，王瞳的阿姨和母親更到馬俊麟住處叫囂，讓正宮梁敏婷提告並求償400萬，對此有律師表示若能掌握「兩大關鍵」，極度有機會能翻轉成功。
根據《聯合報》報導，馬俊麟在記者會上脫口「沒控制好自己感情」，加上王瞳帶母親、阿姨「侵門踏戶」，都讓梁敏婷在這場官司佔盡優勢，對此律師高國峯認為王瞳若想翻轉官司，對於之前被媒體拍到的照片，加上梁敏婷掌握的證據，盡可能解釋成是朋友起鬨等，對於兩人曖昧情愫否認到底，至於澄清記者會變成默認不倫戀，似乎讓梁敏婷勝券在握，律師劉韋廷提醒王瞳將自己塑造成「被害者」角色，將責任全推給馬俊麟並完全切割，才有機會翻轉成功。
律師劉韋廷強調這樣的案例，每天都在法庭上演，元配的成功率非常高，差別只在被告被求償金額多寡，而王瞳是藝人自然也會比較高。
(中時電子報)
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