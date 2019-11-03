隨著柯瑞左手骨折動刀缺席3個月，勇士的傷病情況反而日趨嚴重，勇士總教練科爾3日與黃蜂賽前宣布，除了卓雷蒙格林將因左手食指扭傷缺席一段時間，主力後衛羅素也因前役扭傷右腳踝缺陣，如此一來，3日勇士先發名單超悲情！

《The Athletic》記者史拉特報導，勇士3日排出鮑曼、普爾、帕斯卡、葛倫羅賓生與考利史坦的先發陣容，除了5人加起來資歷不到10年，目前勇士9名可以上場球員薪資總共1250萬美元，因傷缺席的7人薪資合計1億2590萬美元。

由此可見，勇士當前的傷病情況有多嚴重，根據科爾透露，左手食指韌帶扭傷的格林，至少還會缺席好幾場比賽，也算幫他好好治療先前腰傷問題，不過羅素的情況比較「詭異」，畢竟他前役打了33分鐘，完全看不出任何腳踝扭傷跡象。

由於勇士面臨主場連兩天作戰，勇士高層可能考量到羅素接下來必須扛下更多重任，才會選擇讓他隨便找個理由輪休，只是看到3日勇士先發陣容，更無奈的恐怕是買票進到勇士新主場大通中心看球的觀眾，畢竟這根本不是勇士隊！

(中時電子報)