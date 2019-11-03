福原愛罕見公開泳裝照。(圖／翻攝自臉書)

福原愛和江宏傑婚後幸福和樂。(圖／本報系資料照)

日本桌球天后福原愛和老公江宏傑結婚後，育有一對寶貝兒女，生活幸福和樂，近日她歡度31歲生日，不僅大姑江恆亘精心安排生日派對外，老公也帶一家人飛到澳門度假，她也罕見公開泳裝照，放送福利給粉絲，被狂讚根本在「拍寫真」。

福原愛開心曬出和江宏傑泳池戲水的美照，穿著繞頸泳裝的她，雖然不是走比基尼火辣路線，卻顯得她可愛和甜美，清新脫俗的氣質，更被網友大讚根本是在「拍寫真」。她也曬出一家合照，寫下「謝謝大家的祝福，享受過程、珍惜每天、繼續成長」，老公江宏傑則隔空放閃，打趣說：「這下我們年紀又不同了」，但也甜蜜補充：「永遠愛妳！」

福原愛笑容超甜。(圖／翻攝自臉書)

一家四口甜蜜和樂，讓粉絲都超羨慕，直呼「幸福的女人好美麗」、「我以為妳剛滿21歲耶，太會保養了」，還有網友提問「為什麼小愛結婚生子後越來越美？」江宏傑也親自回應「因為有愛」，超甜互動讓大家快閃瞎了。

(中時電子報)