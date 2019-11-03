民進黨總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜昨天都在台南辦小型造勢活動，藍營3天王為第六選區立委參選人洪秀柱拉抬選情，民進黨則由總統蔡英文壓陣，搭上可能組「蔡賴配」的前行政院長賴清德，為林俊憲聲援，有媒體就直擊，現場民眾都在搶領「粽子、肉包」。

據港媒《中評社》報導，蔡英文、賴清德昨(2日)在台南市為第五選區立委參選人林俊憲聲援，但就在蔡英文致詞結束離場後，舞台有表演餘興節目，但支持者卻攏沒離開，不是為了看表演，而是大家都是為了領「粽子、肉包」，好幾箱馬上被搶空，支持者拿到「粽子、肉包」後，人群隨即散去。

活動會後，媒體關切是否和蔡總統搭檔參選，「蔡賴配」，何時可能成形？賴清德表示，自己是民進黨黨員、台灣隊的一員，一直都留在團隊裡，「幫蔡總統助選、輔選立委是我的責任，和什麼位置都沒有關係。」

(中時電子報)