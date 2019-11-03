國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜去年九合一選舉掀起「韓流」，許多商家紛紛掛起韓國瑜看板挺韓，也吸引許多韓粉前往消費。然而，隨著韓國瑜參選總統後，許多言論引發爭議而使支持度出現波動，有網友問及，現在南部攤商還會放韓國瑜在招牌上嗎？對此，有網友直言，「我家附近就有一家店」。

韓國瑜在當選高雄市長後，努力兌現拚經濟承諾，也讓許多外地人到高雄觀光，今年春節時，曾有民眾到高雄看到很多人家中都貼上韓國瑜春聯，讓她直呼高雄真的不一樣了。韓國瑜的人氣高漲時，很多店家門口都出現韓國瑜看板，吸引到不少買氣。

網友Yamapi5566在PTT發文指出，去年韓當選時，不少南部攤商、六合夜市、屏東燈會等地方招牌都有Q版韓國瑜看板，新崛江還做了人形看板。他問及，南部夜市商圈的現況如何呢？

對此，有網友則表示「我家附近就有一家店」。也有網友表示，聽兩個花蓮韓粉說高雄某處插滿了國旗，以前都不敢插，高雄三分之二的人都支持韓，鋪路清淤泥好棒棒。有名自稱是高雄人的網友則曝真實情況，他提及，「很多高雄人是實際有感，畢竟是平時生活的地方，平時開車騎車的路自己最有感，外縣市的沒體會過當然是自以為笑話」、「高雄確實只有今年才插那麼多國旗」、「高雄這次國旗插很多，不過不知道去年怎樣」。

不過也有網友認為「插了國旗就沒人要去買了」、「看忙著選總統的韓市長什麼時候去關心成衣商圈跟新崛江」。

(中時電子報)