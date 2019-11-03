南非「跳羚隊」(Springboks)於世界盃橄欖球勇奪冠軍，他們在2日的決賽32-12打敗英格蘭，追平「黑衫軍」紐西蘭的隊史3冠紀錄。英格蘭來勢洶洶卻吞敗，總教練艾迪瓊斯(Eddie Jones)說：「我也不知道為什麼會輸，有時候就是找不出原因。」遭到憤怒的英格蘭球迷批評是一群驕兵悍將。

反觀「跳羚隊」是前所未有的團結，總教練依然是白人，但主將Siya Kolisi是隊史首位黑人隊長，他賽後舉起冠軍盃成為南非另一個種族和解的歷史鏡頭，堪比1995年黑人總統曼德拉(Nelson Mandela)全力支持白人球隊奪冠的感動。

英格蘭全場只靠4次罰球得分，南非則有兩次達陣，這在決賽中比較罕見，Handre Pollard一個人就罰了6次與兩次加踢，攻進22分。

Siya Kolisi說：「我們的國家千瘡百孔，這支球隊的球員來自不同背景，但我們有共同的目標。」南非在黑人主政後問題叢生，目前失業率高達29%，英媒《觀察家報》調查發現南非因為政府失能與腐敗，近12年的衰退超越所有非戰爭中的國家。種族矛盾也未能緩解，前年南非法院宣判「白人去死」不算是歧視與仇恨字眼。

南非的犯罪率和凶殺案居高不下，總教練Rassie Erasmus說：「在南非最艱辛的不是找工作，而是你認識的人莫名其妙被殺。比賽的80分鐘期間，我們享受著拋開政治歧見的特權。」雖然贏球不能解決社會問題，但橄欖球又在黑暗中為南非帶來一點希望。

(中時電子報)