旅法港人2日晚間在巴黎夏特雷廣場（Place du Chatelet）集會，譴責港警暴力與濫用水砲車。港警鎮壓用的水砲車皆購自法國，當晚其中一項訴求是「向法國製造水砲車說不」。

世界多國求救電話是112，香港「112求援國際，堅守自治」活動11月2日與全球17國46個城市串連，向國際社會求援。

現場參與活動民眾50多位，除旅法港人外，還有「保護人權和宗教自由協會」成員共同參與。後者為中國受宗教迫害者組織的協會，成員舉牌抗議中國共產黨政府極權主義、限制宗教自由。亦有巴黎市民到場聲援。

到場聲援的中國政治庇護者在接受中央社記者採訪時說：「支持香港、為自由而戰，是每一位有良知、正義感的人都應該有的態度與舉動。」她表示，作為從中國逃亡出來的基督徒，對港人的處境感同身受，也希望能有更多人站出來支持香港，反對中共獨裁暴政。

一名多次參與「撐香港」活動的法國市民表示，完全能理解為何香港人不願失去他們的權利。而今他們的權利受到威脅，每天都遭受迫害，「在法國的我做不了什麼，但至少我能在他們需要幫助的時候與他們站在一起。」

另外，香港警方以水砲車攻擊市民造成傷害的意外層出不窮，例如日前對清真寺與經過民眾三度發射藍色水砲事件。且根據香港綠色和平組織的化驗分析指出，警方使用的藍色水柱含有「日內瓦公約」禁用的催淚劑CS等有毒化合物，碰觸身體後將引起疼痛、紅腫、角膜刮傷、喉嚨腫脹，嚴重時甚至可能導致肺炎。

當晚「112求援國際」行動主要訴求之一是「向法國製造水砲車說不」（Non a l''utilisation des canons a eau fabriques en France）。

港人在現場發起連署活動，呼籲法國政府禁止向香港出售武器，尤其是水砲車。旅法港人表示，正在積極向法國工會代表以及執政黨「共和前進」（LREM）議員聯繫，盼取得共識與支持。

參與的香港民眾表示：「希望法國能站在示威者這邊，要求香港警察停止暴力。因為香港警察有用水砲車攻擊清真寺，所以這其實是一個國際的問題。」

受訪香港民眾說，希望港警停止迫害市民，即使市民犯法，也應用法律處理，而非暴力對待示威者，因為香港是個法治的地方。

(中央社)