圖為哈隆颱風路徑。(颱風路徑潛勢預報/氣象局)

將有雙颱接力生成？今天凌晨2時今年第23號輕度颱風「哈隆」生成，位在關島東南方海面上，向西北進行，接著往北。氣象局指出，哈隆颱風距離台灣有3千多公里，對台沒影響。天氣風險公司總經理彭啟明說，南海還有一個低壓，有機會接力發展為今年第24號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨提供，指夜香木）。

彭啟明11/2在臉書指出，菲律賓附近的低壓，有機會發展成颱風，但往西走的機率較大，但也不排除有影響台灣的可能。對此，氣象局預報員劉沛藤則說，低壓會在南海上空持續3、5天或是一週，目前看來發展還不是很快速，有機會變成熱帶性低氣壓，但會不會成颱還要繼續觀察。

劉沛藤說，未來一週天氣還是受東北風影響，北部、宜花白天高溫25~27度，其他地區28~31度，迎風面的北部、東半部有雨，中南部維持多雲到晴。明天、周二(11/4~11/5)迎風面北臺灣水氣尤其多，北部、宜花斷斷續續下雨，特別是宜蘭下雨時間更長。周三（11/6）東北風稍減弱，水氣偏少下清晨會更涼，中部以北低溫19、20度，周四又一股東北風增強持續到周六(11/9)。

翻攝自 氣象達人彭啟明FB

(中時電子報)