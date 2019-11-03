準備迎接3日晚間大陸CBA北京首鋼新球季開幕戰的林書豪，正式透過個人官方微博宣布，新球季只要他每投進1顆三分球，就會捐出3000人民幣(折合台幣1.3萬)給公益團體，更提前放話每場比賽結束，就把球鞋脫下贈送現場球迷。

「希望這個賽季大家都可以支持我的三分球，哈哈。通過籃球，我學會了愛和分享，熱愛籃球、追逐夢想，並在此過程中影響更多人，」林書豪表示，「所以今年我每進一顆三分球，會捐3000元給公益組織，還有我的球鞋也會送給球迷。」

「籃球是我的愛好跟夢想，但我們身邊還有很多在實現自己夢想的過程中，需要幫助與鼓勵的人，」林書豪透過官方微博表示，「所以希望『三分心』能幫助更多北京的孩子們堅持跟完成他們的夢想！」

除了3日新球季開幕戰客場遭遇天津金獅，林書豪領軍的北京首鋼，接下來將於6日回到主場開幕戰對上山東黃金、8日主場迎戰上海大鯊魚、10日主場對上青島雙星，接下來就看豪哥能否在效力CBA第1個球季，重新打出林來瘋身手。

(中時電子報)