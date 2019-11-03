氣象局表示，今天東北風報到，北部高溫下探到25度，北海岸等迎風面地區有降雨機會；周二前東北風持續增強，北部及宜花東地區降雨機率高，提醒民眾注意早晚溫差，出門別忘了帶把傘。

氣象局指出，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等迎風面今起受到東北風增強影響，降雨機率高，北部平地及花東則是雲量多，也有些飄雨機會。

今起東北風分兩波報到，首批在周二前會持續增強，周三東北風減弱後，週四又有第二波水氣來臨，迎風面地區如台北、宜蘭需多加注意天氣變化。

空氣品質方面，北部因東北風吹拂，空氣品質大致上穩定，但中南部因擴散條件較差，汙染物易堆積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，環保署表示，中部、雲嘉南、高屏以及馬祖地區的空氣品質為「橘色提醒」等級。

至於今天剛形成的第23號颱風哈隆，氣象專家彭啟明指出，目前位置在關島東方海面上，未來預計向西後北轉，對台灣應無直接影響。

(中時 )