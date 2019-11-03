上季就已製造一堆糾紛與不滿的NBA最後2分鐘裁判報告，新球季終於又來鬧了！聯盟3日公布湖人與獨行俠之戰的裁判報告，總共確定兩次漏判，卻都對於湖人有利，擺明就在承認這場比賽又被裁判哨音「作」掉，獨行俠欲哭無淚。

在聯盟公布的湖人與獨行俠之戰裁判報告，第1次漏判出現在末節還剩14.5秒，當時湖人後衛布雷德利出手沒進，獨行俠後衛東契奇搶到防守籃板，卻遭湖人前鋒安東尼戴維斯拉手犯規，假如當時裁判吹了，獨行俠或可擴大領先到4分。

至於第2次漏判，則在第4節還剩3.5秒，當時詹姆斯切入分球給埋伏底線的丹尼格林投進追平三分球，但在丹尼格林出手前，獨行俠後衛塞斯柯瑞已被湖人中鋒霍華拉住球衣，才會造成丹尼格林擁有極佳出手空間，但裁判哨音偏偏沒響。

只能說這兩次漏判，假如這場比賽的3名裁判吹了出來，比賽很有可能無須進行延長加賽，湖人更沒機會能在延長賽贏球，不知道向來很敢批評聯盟的獨行俠老闆庫班，看到這樣的裁判報告出爐，是否再次跳出來公開痛批裁判不公平？

(中時電子報)