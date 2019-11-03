蔡英文總統與前行政院長賴清德昨在台南合體同框，外界視為「蔡賴配」可能有譜。對此，草協聯盟發起人李正皓注意到，賴清德在舞台後方親自等待蔡英文的車隊到來，並且起身「主動」迎接、一同進場。他說賴清德是驕傲的人，願意做到這種程度，意思已經很明顯。網友則回應稱藍就是個人利益大於政黨利益的黨，而綠正好相反，所以賴清德這麼做一點也不奇怪。

對於蔡英文、賴清德昨合體同框，李正皓在臉書指出，關鍵不是蔡英文、賴清德在林俊憲的場子「被動」同台，他注意到，賴清德是在舞台後方親自等待蔡英文的車隊到來，並且起身「主動」迎接、一同進場。

他認為，賴清德是驕傲的人，願意做到這種程度，意思已經很明顯，蔡賴配已是事實，就待時間合適就會宣佈。

對此，有網友回應點出「道理很簡單，藍就是個人利益大於政黨利益的黨，而綠正好相反，所以賴清德這麼做一點也不奇怪，也突顯出他的身段，藍黨如果有某人這麼做，反而只會讓人覺得是利益分贓而已」。也有許多網友回應表示「此消彼長」、「這不意外」、「不出所料」、「賴就是有高度一切以大局為重」、「Kmt的傳統，外鬥外行，內鬥內行」、「賴最近頻露臉，早可看出跡象」。

(中時電子報)