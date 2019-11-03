墾丁龍磐公園昨發生林姓婦人遭遙控滑翔機爆頭致死，懷中2歲兒受傷送醫意外；肇事滑翔機屬於一名美籍選手David所有，他被依過失致死、傷害罪偵辦，但David表示不熟悉台灣法律，要求要有律師在場才願做筆錄，並已向美國在台協會請求協助。對此，網友不禁感嘆：美國人…

最新消息是，今（3）日一早7時許，恆春分局已將David移送到其他地方進行偵訊。

這起遙控滑翔機撞死人意外，可說相當離奇，當地正舉辦國際遙控斜坡滑翔機台灣公開賽，比賽地點距離撞死人的龍磐公園木棧道，至少有100公尺，意外發生於下午4時50分許，目擊民眾向警消指出，當時在龍磐公園木棧道，一台斜坡滑翔機因不明原因偏離賽場，突然以高速直衝而來，抱著兒子的林女閃避不及，只能雙手環抱幼子，隨即被飛機高速撞擊後腦隨即倒地、鮮血直流，當場沒有生命跡象。

對於David要求律師陪同偵訊，有PTT網友說「倒楣 遇到美國人 沒事可以回家了」、「美國人耶？你還敢關？」、「笑政府不敢辦他 遇到顏色正確會轉彎」、「直接放走好了 反正也不敢判」、「民燼檔遇到美日就跪舔了」。

不過也有網友反力挺「本該如此 不懂台灣法律的情況下一定要先找律師 法盲一堆」、「美國人做什麼筆錄都要找律師的~~」、「他本來就有權利找律師了」、「這只是美國人的習慣吧 律師先到」、「很有法律觀念啊 不熟當地法不亂回 等律師來」。

(中時電子報)