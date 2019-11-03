美國總統川普今天表示，樂見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）造訪白宮，也預期澤倫斯基會接受他的邀請。

川普赴紐約前在白宮外告訴記者：「我當然會邀請他。」

「如果他願意來，我很樂意接待他，而我認為他也希望訪問白宮。」

路透社報導，川普被控在7月25日的電話中施壓澤倫斯基，要他調查政敵拜登（Joe Biden）和其家人，引發爭議，美國聯邦眾議院的民主黨人隨後對川普展開彈劾調查。

國家安全會議（National Security Council, NSC）烏克蘭專家、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）作證時說，曾目擊川普與一名資深外交官施壓烏克蘭提供政治幫助。

文德曼在爆炸性證詞中，說他聽見川普在電話中施壓澤倫斯基。

川普今天說，很快就會針對文德曼發布更多相關資訊。文德曼作證時說，他對川普與澤倫斯基的通話恐威脅國家安全感到憂心。

文德曼10月29日赴國會作證的證詞曝光後，便成了川普的攻擊目標。川普當天推文說，文德曼是「永不支持川普」（Never Trumper）的證人。

記者詢問川普是否後悔發表上述言論，他回應說：「你們很快就會看到結果，到時可以換個角度提問。」

(中央社)