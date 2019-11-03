極右勢力崛起及反移民情緒高漲，德國東部城市德勒斯登（Dresden）市議會上月30日晚間通過決議，宣布該市進入「納粹緊急狀態」。

極右勢力崛起，東德城市德勒斯登10月30日宣布進入「納粹緊急狀態」。

英國廣播公司（BBC）報導，德國東部薩克森邦（Saxony）歷史悠久的城市德勒斯登市議會上周三晚間以39贊成票對上29反對票通過決議，宣布德勒斯登進入「納粹緊急狀態」（Nazi emergency）。

提出決議的市議員艾森巴赫（Max Aschenbach）表示，「納粹緊急狀態」意味該市認定內部有嚴重的極端右翼份子問題，他們的行動也在持續增加，對開放民主的社會造成威脅。儘管這份決議僅有象徵意義、不具強制性，但預期能對市政府施壓，要求對深受極右暴力的受害者提供協助，並且遏制納粹勢力崛起。艾森巴赫說，預估現行相關措施將會優先獲得重視，德國政治專家奧茲海默（Kai Arzheimer）也指出，決議通過後，未來會有愈多經費挹注，打擊激進主義。

不過並非所有人都支持該決議，德國總理梅克爾所屬的中間偏右基督教民主黨（CDU）就認為此舉相當挑釁，指出大部分德勒斯登市民並非極右激進份子。

德勒斯登長久以來與極右勢力有相當緊密的關係。二戰期間德勒斯登遭逢英美聯軍轟炸，90年代初期，新納粹主義份子逐漸聚集這座城市、辦理遊行集會，意圖讓當地人憶起這段「轟炸大屠殺」。德勒斯登所屬的薩克森邦長期以來也是極右派政黨德國國家民主黨（National Democratic Party of Germany, NDP）、近年崛起的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）把持區域，今年9月的選舉中，德國另類選擇黨的得票率從2014年的17.8%迅速竄升至27.5%。此外，自2014年歐洲難民危機開始，德勒斯登也是極右派運動組織「歐洲愛國者抵制西方伊斯蘭化」（PEGIDA）活動的大本營。

(中時電子報)