子瑜和舒華同框幫Elkie慶生。(圖／翻攝自IG)

子瑜和Elkie、舒華賣萌。(圖／翻攝自IG)

韓流席捲全球，不少人都選擇離鄉背井，到南韓打拚，其中周子瑜不僅是第一個在韓出道的土生土長台灣女孩，更靠著精緻外型和呆萌個性，受到大批粉絲喜愛，2日是女團「CLC」港籍成員Elkie的生日，身為好閨密的子瑜，當然要抽空幫她慶生，不過合照中驚見(G)I-DLE台灣成員舒華，兩人首度合體，讓粉絲超驚喜，直呼「在韓打拼最美港台顏值組合」。

子瑜和Elkie是眾所皆知好閨密，不過在Elkie公開的合照，也驚見舒華同框，讓不少粉絲驚喜，原來她們子瑜和舒華也有私交，只見3人開心合照，Elkie被2位台灣女神「左擁右抱」，不僅貼頭自拍，還裝酷、賣萌，子瑜更擺出各種表情，相當可愛，而舒華和子瑜幾乎沒化什麼妝，但難掩超強美貌，皮膚光滑Q彈，令人稱羨。

因為3人都是當代大勢女團中的顏值擔當，所以一同框，瞬間吸引大批網友熱議，直呼她們是「在韓打拼最佳港台顏值組合」、「3個女神都好美」。

(中時電子報)