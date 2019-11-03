資深藝人曹西平，常透過臉書來與粉絲分享生活日常，而個性直率的他，凌晨時突然有感而發表示，自己常被誤解都在欺負別人，但其實自己才是常被欺負的對像，更直言：「因為你們的欺負讓我更看清楚人性的另ㄧ面」。

曹西平表示不論是工作或家庭上，自己都是被欺負的對象，但平時都忍氣吞聲不打算計較，不過經過ㄧ次次被傷害，卻也讓自己逐漸茁壯，至少沒有因此輕生放棄自己，話鋒一轉則向所有欺負過他的人道謝，因為有這些「磨練」才造就今天勇敢獨立的自己，也強調絕對不會活在別人嘴巴裡，因為不比較的人生比較快樂。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

對此網友也紛紛留言打氣，「真正心善良的人不多了，四哥是個正能量最真」、「做自己！平安快樂就好了」、「說得對，何必活在別人的嘴裡」。

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