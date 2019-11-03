川藏鐵路拉薩到林芝段巴玉隧道，2日上午9點50分貫通，創下高原鐵路隧道獨頭掘進7015米的最高紀錄。巴玉隧道是目前世界上岩爆最強、獨頭掘進距離最長、國內埋深最大的高原鐵路隧道，被建設者稱為「石頭像炮彈一樣飛的隧道」，建設者戰勝了上千次岩爆威脅，安全貫通全隧。

巴玉隧道正洞全長13073米，平導全長9481米，最高海拔3500米左右，最大埋深2080米，最高地溫約為攝氏47度，其中94％位於岩爆區，岩爆發生的強度大、頻率高，一般岩爆持續時間達到了2至6個小時，最長持續超過一周，甚至在岩爆發生幾個月以後還會有二次岩爆，這在世界隧道施工史上十分罕見。除此之外，受特殊地理條件限制，該隧道無法設置輔助坑道，只能從進、出口兩頭獨頭掘進。

作為拉林鐵路的重要咽喉要道，巴玉隧道貫通後，火車通過僅需15分鐘，對促進西藏經濟社會發展將起到非常重要作用，也為川藏鐵路早日通車奠定了基礎。

(旺報 )