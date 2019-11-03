教育部與奧地利以政府對政府方式首度合作設置「台奧高教科研種籽基金」，今(108)年首屆核定獲得獎學金學生共計4校23名，教育部補助來回機票及每月生活費3萬5000元，送他們赴奧地利研修／交換領域包含商業設計、工業工程管理、人力資源管理、商業管理及理工。

台奧雙方於今年1月28日完成台奧2地異地簽署「台奧高教科研種籽基金瞭解備忘錄」，兩國政府各提供30萬歐元設置獎學金提供學生研修交流，我方提供學生生活補助每月新台幣3萬5000元（最長4個月）及來回機票費用限5萬2500元。

教育部技職司科長謝麗君說，這次前往奧地利的學生來自台科大、北科大、南台科大及中央大學等4校，都是大學部學生，他們如果是去研修將為期4個月，若是交換可能長達半年，但教育部對他們都是補助來回機票及最長4個月的生活費。

受獎學生須獲得奧地利方合作學校研修許可後提出申請，教部依據學生申請領域聘請專家學者進行審核，審核內容包含申請領域重要性、研修計畫、個人成績、傑出表現等，共計核定23位學生分別赴赴奧地利薩爾茲堡專業高等學院、茵斯布魯克專業高等學院、庫夫斯坦專業高等學院、維也納科技專業高等學院、上奧地利邦專業高等學院等5校研修／交換。

教育部期透過「台奧高教科研種籽基金」獎學金，鼓勵優秀學生赴奧地利進行研修／交換，共同提升與強化臺奧雙方學術合作與推動交流網絡之基礎，達到厚植我國優秀青？國際交換之經驗。

(中時 )