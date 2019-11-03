打翻20公升滾燙豆漿 五股女童60％燙傷 10:152019/11/03 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股區中興路一段某民宅，一名4歲女童不小心打翻桶裝豆漿，造成全身60％燙傷。(摘自google map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今上午9時許，五股區中興路一段某民宅，一名4歲女童疑不小心打翻桶裝豆漿，20公升的滾燙豆漿當場潑灑在女童身上，造成全身60％ 2至3度燙傷，目前女童意識清醒，已緊急送往北市新光醫院治療。 (中時 ) #女童 #豆漿 #燙傷 #五股 #中興路 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳芬五股拜廟助選 化身廚娘伴長輩共餐 18:122019/10/30 政治 曉明女中學生台南野炊 11人不慎燒燙傷 19:542019/10/31 社會 露營瓦斯罐爆炸 曉明女中3人深夜轉中榮救治 09:302019/11/01 社會 攜友幼女夾娃娃順道伸狼爪 父暴怒提告 14:172019/11/01 社會 社會熱門新聞 遙控機砸死婦 闖禍美籍男要求律師 網友嘆：美國人… - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 金防部29歲士官 高雄租屋處9樓墜樓亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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