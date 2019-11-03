今上午9時許，五股區中興路一段某民宅，一名4歲女童疑不小心打翻桶裝豆漿，20公升的滾燙豆漿當場潑灑在女童身上，造成全身60％ 2至3度燙傷，目前女童意識清醒，已緊急送往北市新光醫院治療。

(中時 )

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