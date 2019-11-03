墾丁滑翔機撞死人 美籍選手帶至另地偵訊 10:042019/11/03 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美籍無動力滑翔機選手因拒絕夜間偵訊，3日一早由警方帶離另地瞭解事故發生原因。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁龍磐公園2日下午發生全台首次無動力滑翔機砸死人意外，肇事美籍選手David因拒絕夜間偵訊，且希望要求有律師到場及美國在台協會協助，3日一早警方將他另地隔離偵訊，預計下午也會相驗死者屍體，盼能釐清事故發生原因。 無動力滑翔機全台約有百名玩家，此項運動不算盛行，但在國外已行之有年，David更是美國頂尖好手，2017年美國率隊來台參加龍磐公園的「颱風系列賽」，他便是冠軍隊成員，至於為何造成此次意外？仍待警方釐清。 (中時 ) #美國 #偵訊 #滑翔機 #意外 #全台 也許您會感興趣 推薦閱讀 董娘回流潮 SOGO掀精品促銷戰 04:092019/10/31 財經要聞 徐旭東擊掌 為SOGO周慶打氣 04:102019/10/31 時尚消費 展旺第三季轉虧為盈 明年表現將優於今年 15:322019/10/31 財經 6歲童疑遭虐全身皮包骨與爛傷亡 外婆遭檢偵訊 15:402019/11/01 社會 母子出遊飛來橫禍 女墾丁龍磐公園遭遙控飛機砸死 18:492019/11/02 社會 離奇巧合 外籍人士一南一北搞飛機 20:542019/11/02 社會 滑翔機殺死人原因曝光 專家：落山風助長 滑翔機時速動輒百公里 21:572019/11/02 社會 陸大買美大豆豬肉 貿戰結束關鍵 04:092019/11/03 焦點新聞 比賽失事 滑翔機撞死35歲婦 04:102019/11/03 社會新聞 遙控機砸死婦 闖禍美籍男要求律師 網友嘆：美國人… 09:162019/11/03 社會 社會熱門新聞 遙控機砸死婦 闖禍美籍男要求律師 網友嘆：美國人… - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 金防部29歲士官 高雄租屋處9樓墜樓亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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