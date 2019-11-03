墾丁龍磐公園2日下午發生全台首次無動力滑翔機砸死人意外，肇事美籍選手David因拒絕夜間偵訊，且希望要求有律師到場及美國在台協會協助，3日一早警方將他另地隔離偵訊，預計下午也會相驗死者屍體，盼能釐清事故發生原因。

無動力滑翔機全台約有百名玩家，此項運動不算盛行，但在國外已行之有年，David更是美國頂尖好手，2017年美國率隊來台參加龍磐公園的「颱風系列賽」，他便是冠軍隊成員，至於為何造成此次意外？仍待警方釐清。

(中時 )