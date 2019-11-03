他們可能因為滅火而受傷，他們一天平均工資新台幣120元，他們即使認真打火，仍不被錄用為正式消防員；他們是一群暫時從監獄出來，協助撲滅北加州森林野火的打工受刑人。

身穿橘色制服的救火隊員並不算正式的消防人員，而是北加州附近監獄的受刑人。在加州多起大型災難性野火的前線，有35%左右的消防人力來自矯正機關。

「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，加州政府僱用3000多名囚犯做為州內和聯邦的臨時鐘點工。當野火、水災和其他災難發生時，他們是緊急的救援力量。

不過，只有關押在低度警戒監獄、行為表現良好的受刑人，才有資格申請加入有報酬的滅火義工。

根據「美國公共電視網」（PBS）報導，囚犯消防員的薪水平均一天2.9美元到5.12美元之間，當他們與火搏鬥時，每小時加薪1美元，還可以因此申請減刑。

「今日美國報」（USA Today）也指出，在2017年時，受刑人參與滅火的時薪1美元，而加州正職的消防隊員平均年薪7萬美元。

根據統計，從1983年至今，有6位受刑人在執行打火任務時殉職。

協助打火的囚犯義工在入門時，與政府部門的消防人員接受一樣的訓練，而囚犯的緊急救難工時往往更長，相關工作經驗與危機時刻的救難精神，相對卻很難為出獄後的工作鋪路。

美國的消防隊員必須擁有緊急救護技術的執照，曾有犯罪紀錄的人不能考照，因此也堵住囚犯出獄後投入消防工作這一扇門。

弔詭的是，囚犯服監的時候可以協助打火，矯正出獄之後卻不能報考消防員的工作，加州眾議院議員雷耶斯（Eloise Reyes）出面幫他們請願，希望不要關上更生人的工作大門。

(中央社)