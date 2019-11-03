民進黨立委張宏陸2日晚在新北市板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會造勢晚會，邀請總統蔡英文到場站台。有韓粉跟著民眾一起混進去拍照。(2020全民滅菜聯盟)

有韓粉跟著民眾一起混進去拍照，他秀出兩張空椅照說，「親自來體會50%的高民調怎麼來的，終於可以開心的大笑了！哈~哈。」(全民滅菜聯盟)

韓粉拍蔡英文新北造勢。(全民滅菜聯盟)

民進黨立委張宏陸2日晚在新北市板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會造勢晚會，邀請總統蔡英文到場站台。有韓粉跟著民眾一起混進去拍照，他秀出兩張空椅照說，「看到這些零零落落的支持者，現場看得到的年輕人，大多是警察或國安人員，親自來體會50%的高民調怎麼來的，終於可以開心的大笑了！哈~哈。」

總統蔡英文2日晚間到新北市板橋區，出席「2020台灣要贏新北群英會」，替自家立委參選人張宏陸站台，另民進黨新北市主委余天、立委羅致政、新北市議員何博文、王淑慧、戴瑋姍等人也到場力挺，現場聚集千餘名支持群眾，「凍蒜！加油！」聲不斷，張宏陸現場也號召群眾揪團組成支持蔡英文和張宏陸的「小英陸讚隊」。

但有韓粉昨晚在「2020全民滅菜聯盟」附上兩張空椅照，發文說，「今天混進新北市綠蛆及蔡英文的選舉場合看到這些零零落落的支持者，幾乎都是來吃便當的還有『靈食』，根本看不到年輕人也感受不到熱情，現場看得到的年輕人 大多是警察或國安人員。親自來體會菜50%的高民調怎麼來的 終於可以開心的大笑了！哈~哈哈…真的想大聲喊：韓國瑜，凍蒜！中華民國萬歲！」

其他網友留言「民掉99%」、「民調蒸糕」、「請問有被要求查對身份證跟搜身嗎？因為有直播主要進入被要求。」、「你可別看沒人坐就坐下去，很不尊敬。」、「蔡總統的便當味道怎麼樣」、「事實勝於雄辯，什麼民調？鬼話連篇。民調若高於韓市長，又何必處處找韓市長的麻煩」、「起風了，就讓無能的執政黨下台吧！」

(中時電子報)