國民黨和民進黨昨天不約而同都在台南舉辦造勢，但有眼尖網友發現，蔡英文近期幾場公開造勢活動，「竟換上藍色外套，捲起袖子」，不但和對手韓國瑜有些相似，更與現場一片綠油油格格不入。對此身為資深韓粉的前帶團導遊就認為，這應是經過高人指點，但卻只學到皮毛，韓的臨場反應、口才、幽默感，是蔡一輩子都學不會的。

資深韓粉「貝勒爺開炮」在臉書PO文稱，「最近民進黨很喜歡用藍色，是怎樣？綠色不是你們的本色系嗎？怎麼改絃更張用起了藍色？ 民進黨青年競選總部開幕，蔡英文去致詞，各位注意到了沒有，她上衣什麼顏色？還捲起了袖子」。

該韓粉說，「什麼時候看過總統捲袖子，我只看過韓國瑜捲，不管到哪，韓國瑜都是輕舟淺載，以前常穿藍色，被黑多了才改穿白色。但不管藍色、白色，他總是習慣性地捲起衣袖，做事做習慣了，所以動作看起來乾淨俐落，很接地氣」。

他也懷疑，「蔡大概是經過高人指點，也開始穿藍衣、捲袖子」。但她只習得韓的皮毛，韓的機智、口才、應變能力，蔡一輩子也學不會。

該韓粉解釋，蔡內心其實也想不看稿，但不看稿出錯度高，並舉例，蔡曾當著青年軍的面說｢民進黨看起來好像很多年輕人支持，但年輕人不可靠...」。「我(韓粉)都替妳冒一身冷汗，這是最起碼的修辭學，當總統的怎麼一點sense都沒有？」。

資深韓粉臉書粉絲團「貝勒爺開炮」是一位部落格版主，總點閱數有八千七百多萬。每天平均有數百人會看他文章。創作過3千5百多篇文章，單篇文章最高達到4萬多點閱。

(中時電子報)