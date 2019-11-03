昨天下午闖入桃園機場管制區，企圖攀上華航CI28飛往帛琉航班起落架的外籍男子，身分至今仍是個謎，今天上午該名外籍男已移送桃園地檢署進行複訊，但根據移民署及航警進行清查，完全查不出他的指紋和虹膜建檔，他到底入境，又為何要用如此高風險的方式冒出境？甚至他從何處闖入桃機?相關各單位完全搞不清，顯示國家大門與國安出了嚴重漏洞。

這起國內第一起有人企圖攀爬航機起落架躲入機艙的案件，幸好是經由在滑行到後方等待的韓亞航班機機師眼尖發現，通報塔台後才即時制止，否則萬一該名外籍男子一旦順利爬入起落架艙，下場就是在高空急速缺氧而凍死。

但這起即對機場危安事件，發生至今相關單位完都還在打迷糊仗，桃機不知他從何處闖入跑道?航警未能及時發現機場管制區異狀?移民署完全沒有出入境資料?一連串的疏失至今都沒任何一個單位說得清楚。

陌生人無故闖入機場內，試圖從跑道上爬上飛機起落架，在世界各國都屬於重大飛安事件，但相對的，我國安與移民、桃機公司單位就像簡單處理一起交通違規事件般的輕易帶過，令人不可思議。

國安官員表示，若以反恐角度來說，若該名男子攜帶危險物品成功爬上飛機，企圖做出不利舉動，這個責任誰能擔得起?而且移民署為何會沒有任何資料，更啟人疑竇，相關單位應該動起來查到底，絕對不能再發生第二次。

(中時電子報)