余天女兒余苑綺產後發現直腸癌腹發，現已在北榮接受化療，北榮還叮囑余苑綺多吃牛肉增強免疫力，台大大腸直腸科主治醫師黃約翰說，患者吃牛肉確實可補充被癌細胞掠奪的蛋白質，但罹癌還會導致全身性的發炎，進而造成食慾不好、疲勞感增加，因此還要多補充魚油或魚。

余苑綺日前直腸癌復發，傳出李亞萍早前曾買鹿胎盤素給女兒吃，希望抗癌，後遭李否認，指鹿胎盤素是自己吃，前天李亞萍再說，北榮建議女兒吃牛肉，以強化免疫力。

黃約翰說，臨床觀察，罹患大腸直腸癌的患者要避免復發或提升療效，只要調整過去不好的生活習慣如多肉少蔬果、作息不正常等，就能有不錯的效果。

至於化療期間，黃約翰說，一般人都知道要多吃牛肉，以補充蛋白質、鐵等營養素，卻常忽略癌細胞除了掠奪人體養分外，還會造成全身性的發炎，人體在抗氧化壓力下，會出現嚴重的疲勞感、食欲不佳，多補充魚肉、魚油，可降低發炎反應。

黃約翰指，很多研究發現，癌症患者的肌肉量和癒後成正比，肌肉量愈多癒後愈佳，而造成癌患死亡的主因之一就是肌衰竭，所以罹癌後維持肌肉量也是重要關鍵。

(中時電子報)