台中市第4選區國民黨立委參選人、市議員黃馨慧主打「撥亂反正」為民謀福，獲不少選民支持。（盧金足攝）

心臟科醫師林義鈜爭取國民黨不分區立委，也評估投入台中市第4選區立委選舉的勝率。（林義鈜／盧金足台中傳真）

黎明幼兒園園長林金連加入台中市第4選區立委戰局。（盧金足攝）

民眾黨在台中市第4選區提名新戰將張渝江，打出「人工智慧聽民心、危老容移求正義」政見。（民眾黨提供／盧金足台中傳真）

國會政黨聯盟在第4選區推出選將楊書銘，參選訴求為「保護下一代，堅持反對同性婚姻」。（摘自楊書銘臉書／盧金足台中傳真）

台中市立委第4選區（西屯區、南屯區），民進黨立委張廖萬堅尋求連任，面對國民黨立委參選人、市議員黃馨慧挑戰，原本藍綠大PK，但民眾黨不缺席，提名建築專業的新戰將張渝江，打出「人工智慧聽民心、危老容移求正義」，還有曾與台北市長柯文哲台大同事的心臟科醫師林義鈜、黎明幼兒園園長林金連，及國會政黨聯盟推出訴求「反對同性婚姻」的楊書銘加入戰局，參選大爆炸，出現六搶一局面，中間選民手中的一票，可能將淩駕政黨顏色，左右激烈選情。

2012年蔡錦隆以51.11％得票率贏張廖萬堅，2016年張廖萬堅「翻盤」以52.77％得票率勝出，前後兩次得票率都只以微幅超過一半支持度險勝，可見該選區競爭激烈，幾乎是五五波局面。

張廖萬堅、黃馨慧兩人同樣擔任過5屆市議員，外型清新、資歷相仿，長年深耕基層，2016年張廖萬堅成功轉進國會擔任立委，2019年5月黃馨慧挾黨內初選超過7成支持度，為國民黨披掛上陣。

第四選區的人口數，依據台中市民政局9月人口統計，西屯區22.9萬人，南屯區17.2萬人，以往有藍大於綠的說法；但近年來，西屯區為全台房屋交易排名第二熱點區域，有賴於中科大廠吸引不少年輕、高知識族群進駐。

而南屯區民風純樸、交通方便，又有大型量販店進駐，生活機能強，亦是人口成長快速區域，許多軍公教、二代選擇在該區購屋定居。

張廖萬堅挾民進黨完全執政優勢，中央不斷開出利多支票，蔡英文總統也多次前來輔選，深耕西屯、南屯許久，主打「孩子就是未來」，補助學校整修校舍、教學設備補助等，更舉辦數十場的兒童活動，拉攏親子票源。

黃馨慧參選訴求民進黨執政髮夾彎政策，總統專機走私變「超買」等各項經濟、民生議題亂象，希望「撥亂反正」為民謀福，令不少人民眾印象深刻及支持。

民眾黨張渝江擁有台大土木、法律雙碩士，現任台中市土木技師公會理事副理事長，提出「人工智慧聽民心、危老容移求正義」，懷抱淑世理想，推動電動車減少空汙，改建危老建築，實現三代同堂或銀髮族宜居的居住正義。

此外，林義鈜以台中市立委至今無醫界代表，日前獲部分醫界團體推薦爭取國民黨不分區立委，但也評估投入區域立委選舉的勝率。

南屯區黎明幼兒園長林金連，因參與自辦重畫與重畫會纏訟多年，不滿拆遷訴訟案，多次到市府抗議，還曾騎腳踏車自撞前台中市長林佳龍的座車，以要為土地被掠奪的無辜百姓及不公不義爭取公道。

代表國會政黨聯盟投入選舉的楊書銘強調自己在西屯區、南屯區土生土長，要以「庶民立委」進軍立法院；第4選區將形成六搶一爭霸局面，有一番激戰可期。

2020大選剩下70多天，參選人素質及問政品質，經年累月的政績，以及在地扎實的服務品質及口碑，選民都是有目共睹，看誰能端出「政見牛肉」，而各政黨總統參選人是否能幫忙立委小雞們加分，大環境因素，以及選前突發事件也將是左右明年選舉結果的重要因素，參選人在衝刺階段拚盡全力，多爭取到一位選民的支持，就多一分勝算。

(中時 )