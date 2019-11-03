美國加州驚傳一起租屋辦萬聖節百人轟趴，卻釀成5死的槍擊慘案，促使提供私人房舍短期出租的網路平台Airbnb宣布，禁止房客「訂房辦派對」。

加州奧倫達（Orinda）一間在Airbnb出租的房屋10月31日晚間驚傳槍響，造成5人喪命，多人受傷。

當天有超過100人參加這場透過社群媒體宣傳的活動。

Airbnb共同創辦人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）推文說：「從今天起，我們要禁止『訂房開趴』，我們會加倍努力，打擊未獲授權的派對，杜絕濫用租房辦活動，包括釀成奧倫達駭人慘劇的行為。」

奇斯基說：「為了做到這點，Airbnb將透過我們的風險偵測技術，增加手動篩選高風險訂房的舉措，成立專門打擊訂房辦派對的快速反應團隊，並對違反顧客政策的人採取立即行動。」

他說：「我們必須做得更好，確實也會如此。那類行為令人無法接受。」

奧倫達萬聖節派對槍擊案地點的華裔屋主王先生（Michael Wang）告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），向他承租房子的女性聲稱要舉辦一個12人的家庭聚會。

警方表示，當局獲報槍擊案發生時，他們正在處理有關這棟房屋不斷傳出噪音的投訴。

警方表示，有3人當場死亡，另有2人送醫後宣告不治。

(中央社)