「2019菊島澎湖跨海馬拉松」3229名路跑好手同場較勁，創下歷年來人數新高。（陳可文攝）

「2019菊島澎湖跨海馬拉松」清晨破曉鳴槍開跑。（陳可文攝）

美景、美食、逆風而跑，「2019菊島澎湖跨海馬拉松」3日破曉開跑，3000多人潮再次刷新紀錄，全台首創「不折返、不繞圈、跨海、跳島」新元素打造澎湖獨有度假型跑旅賽事，大夥直呼過癮！

菊島澎湖跨海馬拉松是澎湖秋瘋季系列活動壓軸大戲，今年第3屆，主辦單位交通部觀光局澎湖國家風景區管理處求創新年年注入新創意，吸引世界各地愛好路跑朋友相約來挑戰。

推廣度假型跑旅文化，主打跨海結合跳島經典版離島馬拉松，延續去年成功打造全台唯一「不折返、不繞圈」賽道，今年更取得國際田徑總會IAAF／AIMS國際專業賽道認證，路跑起點西嶼島、跨海大橋、白沙島、中屯島、直奔終點馬公島觀音亭園區衝線。

賽程組別：綠蠵龜組（全馬42.2公里）、天人菊組（半馬21公里）、小雲雀組（5公里）、海洋守護組（4人1隊全馬接力）；來自世界各地3229名路跑好手共襄盛舉。

菊島澎湖跨海馬拉松飽覽綿延海岸線旖旎風光，沿途更安排18個特色補給站，提供63道當地美食小吃花枝丸、炒小管、海鮮粥等，男女老少選手們輕鬆跑大啖吃，新式馬拉松賽一路吃到飽成功炒熱話題。

天微亮清晨7時登場，交通部觀光局長周永暉、政務委員張景森、澎湖副縣長許智富、馬公市長葉竹林、澎管處長許宗民等鳴槍開跑，選手們齊步奮勇向前衝。

(中時 )