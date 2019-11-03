今年世界大賽是史無前例的6位強投對決，收視率卻令人失望，美國尼爾森統計的平均只有1391萬人，比去年紅襪對道奇微幅下降，而且紅襪他們只打了5場。如果是對比兩年前太空人與道奇的第7戰，今年第7戰的收視率下滑幅度更達到18.5%。

史上最低的是2012年巨人橫掃老虎，也是一次投手大戰，當年老虎陣中有韋藍德(Justin Verlander)、薛爾瑟(Max Scherzer)、桑契斯(Anibal Sanchez)等強投，結果收視率躺平。今年韋藍德效力太空人，薛爾瑟、桑契斯效力國民，3人再度「攜手」創下低收視。

巨人、老虎都是成軍百年的名門，原因之一應該是球迷不喜歡看投手戰。今年的戲碼是不斷的三振、殘壘，以及全壘打搶分，這是現今的趨勢。韋藍德例行賽被敲生涯最慘的36轟，但他實際被敲安的機率卻是生涯最低(亦是大聯盟最低)，也就是打者除了全壘打就幾乎拿投手沒轍。

FOX統計，美聯分區賽與美聯冠軍戰的收視率大幅成長12%，洋基、雙城的全壘打大戰，太空人、洋基的對決都比去年獲得更多關注，可能觀眾還是比較喜歡打擊戰。此外華盛頓特區人口較少、球迷較多的西岸球隊未晉級、時段太晚(美國晚間8點開打)也都是原因。

(中時電子報)