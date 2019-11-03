上季東區冠軍賽戲碼3日在密爾瓦基重演，面對少了「可愛」里歐納德的暴龍，公鹿靠著「字母哥」阿提托康波貢獻36分、15籃板、8助攻、1抄截與4火鍋，最後以115比110力退暴龍，總算洗刷上季東區決賽遭到暴龍淘汰出局恥辱。

抓住暴龍新一哥席亞卡上半場手感低迷弱點，公鹿靠著阿提托康波、布魯克羅培茲等人火力，轉眼取得20分以上領先，暴龍只靠主控羅瑞火力苦撐，打完上半場，公鹿66比50領先，阿提托康波上半場就拿17分、6助攻與6籃板。

不過席亞卡下半場帶領暴龍逐漸追上，前3節結束，暴龍追到90比95，甚至最後關頭縮小差距到4分，幸好阿提托康波挺身而出，最後1分24秒單手爆扣，接著布雷索最後41.7秒切入取分，重新擴大差距到10分，比賽大局底定。

除了阿提托康波貢獻超級全面的個人數據，布雷索也替公鹿拿下14分、9籃板及5助攻，米德頓與布魯克羅培茲各有11分；暴龍則以羅瑞36分最高，但他也發生6失誤，席亞卡投19中7、拿下16分，范維利特12分、7助攻與6籃板。

(中時電子報)