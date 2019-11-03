台灣大學系統（台大、台師大及台科大）今年聯合推動「台灣教學資源平台計畫」，其中台師大主導戶外教育跨領域學習平台，並在昨天及今天邀請中小學老師研習，將戶外元素融入各學科中的發展課程模式，讓學習回歸真實生活場域。

北區研習場次於2日、3日在台師大林口校區舉行，由台師大公領系教授謝智謀主持研習開場，說明戶外教育跨領域學習平台計畫；技術教學部分邀請全台首位認證攀樹師翁恆斌老師與其團隊，來和學員分享攀樹教學結合環境教育課程；攀樹典範學校案例實作則邀請台北市雙溪國小老師曾建勳，分享戶外環境跨領域的特色教學課程。

今年8、9月份在謝智謀的主持下，邀請全台國高中小各學科領域老師與戶外工作者齊聚台師大共同籌備課程模組，將戶外教育結合 Project-Based Learning、認知與非認知能力、跨領域教學，研發並示範教學方案，並於年底前在北中南東各地區辦理1場「戶外教育跨領域課程規畫研習」，為教師提供戶外教育跨領域課程規畫專業知能訓練。

今年戶外教育課程主題以攀樹挑戰為主，研習結合各區攀樹團隊的師資資源，帶給參與學員專業的技術實作與演練，並在學習技術的過程中，融入跨領域的教學模式，讓學員直接體驗跨域學習的模式與成效。

為使研習資源均衡且妥善的運用與推廣，每區名額依照108課綱均分給語文、數學、社會、自然、藝術、綜合、科技、健體、特教共9大領域，各區招收30名學員，北中南東四區加起來總共培訓120位戶外教育跨領域教學種子教師。

台師大表示，這些種子教師將運用研習所學，於明年寒假期間在各地區實際帶領高中職、國中及國小學生，辦理1場為期1天的戶外教育跨領域與主題式教學實務演練營隊，以攀樹挑戰為主題，在安全的場域進行跨領域戶外冒險學習活動。

(中時 )